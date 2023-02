Sanità: Ordini medici, 'non è un Ssn per giovani, pochi under 34 in specialità a rischio' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - giovani medici sempre più in fuga dalla Sanità pubblica, soprattutto da alcune specialità. Che il nostro non sia un Servizio sanitario nazionale per giovani lo conferma un'analisi Cogeaps-Fnomceo, secondo cui sono 270mila i medici specialisti italiani attivi sul campo. "Un numero complessivamente alto - commenta Roberto Monaco, presidente del Consorzio della gestione anagrafica delle professioni sanitarie (Cogepas), che è anche segretario Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici) - che coincide in maniera sostanziale con i dati della Fnomceo, considerando che non tutti i medici comunicano i loro titoli e che il titolo di specializzazione non sempre combacia con l'attività esercitata. Se però ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) -sempre più in fuga dallapubblica, soprattutto da alcune. Che il nostro non sia un Servizio sanitario nazionale perlo conferma un'analisi Cogeaps-Fnomceo, secondo cui sono 270mila ispecialisti italiani attivi sul campo. "Un numero complessivamente alto - commenta Roberto Monaco, presidente del Consorzio della gestione anagrafica delle professioni sanitarie (Cogepas), che è anche segretario Fnomceo (Federazione nazionaledei) - che coincide in maniera sostanziale con i dati della Fnomceo, considerando che non tutti icomunicano i loro titoli e che il titolo di specializzazione non sempre combacia con l'attività esercitata. Se però ...

