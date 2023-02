Sanchez: «Via dall’Inter? Volevo giocare! Sento ancora gli ex compagni» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sanchez è passato dall’Inter al Marsiglia in estate rescindendo il contratto con il club nerazzurro. Il cileno è ritornato sull’addio in estate e non solo Volevo GIOCARE ? Intervistato da Sky Sport, Alexis Sanchez ha risposto così sull’addio: «Il calcio è così, io Volevo giocare. Ringrazio la gente dell’Inter, si è creata una cosa bella nello spogliatoio. Poi non si sa come l’allenatore vuole giocare, ma io sono contento al Marsiglia. Sento ancora qualche ex compagno, che mi dice “Niño bravo continua così!”». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023)è passatoal Marsiglia in estate rescindendo il contratto con il club nerazzurro. Il cileno è ritornato sull’addio in estate e non soloGIOCARE ? Intervistato da Sky Sport, Alexisha risposto così sull’addio: «Il calcio è così, iogiocare. Ringrazio la gente dell’Inter, si è creata una cosa bella nello spogliatoio. Poi non si sa come l’allenatore vuole giocare, ma io sono contento al Marsiglia.qualche ex compagno, che mi dice “Niño bravo continua così!”». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati

