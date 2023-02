Sanchez: “I miei ex compagni non capiscono ancora il mio addio. Qui a Marsiglia sono felice” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alexis Sanchez ha parlato ai microfono di Sky Sport commentando l’addio all’Inter: “Se potevo essere ancora utile? I compagni all’Inter mi dicevano così, ancora alcuni non capiscono il mio addio. Io volevo giocare, ma il calcio è così“. L’attaccante attualmente a Marsiglia, a segno 13 volte su 29 match giocati, ha poi continuato: “sono contento qui a Marsiglia, voglio continuare qui. Qualcuno dei miei ex compagni nerazzurri mi scrive ancora, mi dice bravo Niño”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alexisha parlato ai microfono di Sky Sport commentando l’all’Inter: “Se potevo essereutile? Iall’Inter mi dicevano così,alcuni nonil mio. Io volevo giocare, ma il calcio è così“. L’attaccante attualmente a, a segno 13 volte su 29 match giocati, ha poi continuato: “contento qui a, voglio continuare qui. Qualcuno deiexnerazzurri mi scrive, mi dice bravo Niño”. SportFace.

