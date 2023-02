‘San Pio’ | allarme infondato a neurochirurgia | la precisazione dell’ospedale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano senza sosta e senza impedimenti le attività ambulatoriali e chirurgiche dell’UOC didell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, diretta dal Dott. Giovanni Parbonetti. Non vi sono defezioni che possono arrecare criticità alla normale attività dellache, al contrario, vede la continua richiesta di medici che sia da dipendenti che da discenti, vogliono entrare a far parte della eccellente equipe del Dott. Giovanni Parbonetti. Il trasferimento di due unità in altra sede, per questioni personali, non lede l’operatività della. Nel reparto diretto dal dott. Parbonetti tutti i chirurghi sono in grado di assistere pazienti con problematiche legate alle patologie dell’encefalo e della colonna vertebrale. L’unità operativa di...