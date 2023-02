San Giovanni a Teduccio: sorpresi con armi e droga, denunciati (Di venerdì 24 febbraio 2023) dalla Polizia due ragazzi di 16 e 20 anni San Giovanni a Teduccio: sorpresi con armi e droga, due ragazzi finiti nei guai. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso San Giovanni a Teduccio angolo via Aubry due uomini a bordo di uno scooter trovando il conducente in possesso di un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 15 cm, mentre il passeggero di un involucro contenente marijuana; inoltre, gli operatori hanno trovato nel vano sella del motociclo un passamontagna, un cappello di lana e due spazzolini per la pulizia di armi. Ancora, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del conducente ed hanno ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) dalla Polizia due ragazzi di 16 e 20 anni Sancon, due ragazzi finiti nei guai. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso Sanangolo via Aubry due uomini a bordo di uno scooter trovando il conducente in possesso di un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 15 cm, mentre il passeggero di un involucro contenente marijuana; inoltre, gli operatori hanno trovato nel vano sella del motociclo un passamontagna, un cappello di lana e due spazzolini per la pulizia di. Ancora, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del conducente ed hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : Gravissimo ciò che è avvenuto a Sesto San Giovanni dove è stato vandalizzato il Monumento al Deportato e “disegnata… - _Carabinieri_ : Buongiorno da San Giovanni in Persiceto (BO) in occasione del 149° Carnevale Storico Persicetano #PossiamoAiutarvi… - lucabianchin7 : Il #Milan tratta sia per abbassare il prezzo di acquisto dell’area ex Falck dove sorgerebbe lo stadio a Sesto San G… - NandoPiscopo1 : RT @filoni_diletta: #Cardinale non vuole più aspettare: via al nuovo stadio senza Inter. Tre sono le ipotesi più accreditate: Sesto San Gio… - LucillaGiannot1 : RT @MinervaArmata: Non fatevi ingannare,spesso a #Roma sotto il moderno si cela l’antico. La chiesa di San Giovanni della Pigna risale al X… -