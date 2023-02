Salute mentale nel Sannio: “Una realtà drammatica, le inadempienze non sono più tollerabili” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo i dati forniti dalla Rete Sociale nel corso della Conferenza stampa cui ha partecipato anche il dott. Dott. Samuele Ciambriello quale Garante della Campania dei diritti dei Detenuti. “Il quadro impietoso del Dipartimento di Salute mentale nel Sannio è frutto di numeri che parlano da soli. Su 36 medici in servizio presso il DSM fino a qualche anno fa, ne sono rimasti 11 oltre a quelli del SPDC. Così nei CSM o Centri di Salute mentale di Airola, Puglianello e Morcone ce n’è uno solo: se si ammala o ha un imprevisto, il servizio psichiatrico salta. Nel carcere di Benevento, poi, lo specialista in psichiatria previsto non c’è proprio. Risultato: il rapporto è di uno psichiatra ogni 39.000 abitanti benché dovrebbe essere almeno 4 volte ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo i dati forniti dalla Rete Sociale nel corso della Conferenza stampa cui ha partecipato anche il dott. Dott. Samuele Ciambriello quale Garante della Campania dei diritti dei Detenuti. “Il quadro impietoso del Dipartimento dinelè frutto di numeri che parlano da soli. Su 36 medici in servizio presso il DSM fino a qualche anno fa, nerimasti 11 oltre a quelli del SPDC. Così nei CSM o Centri didi Airola, Puglianello e Morcone ce n’è uno solo: se si ammala o ha un imprevisto, il servizio psichiatrico salta. Nel carcere di Benevento, poi, lo specialista in psichiatria previsto non c’è proprio. Risultato: il rapporto è di uno psichiatra ogni 39.000 abitanti benché dovrebbe essere almeno 4 volte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : Il benessere e la salute mentale sono una priorità. Lo psicologo di comunità e il rafforzamento dei dipartimenti s… - MarcoFattorini : L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che quasi 10 milioni di persone in Ucraina possano avere problemi di s… - GiovaQuez : Putin: 'Non siamo in guerra con il popolo ucraino'. Vediamo. Ad oggi si stima che 1,5 milioni di bambini ucraini si… - sonoaffarimiei_ : RT @atrotnoc: La piccolezza umana di s3lvaggia è resa palese dal fatto che continua imperterrita con queste illazioni pur essendo palese lo… - _Pimple_ : @Crostanza1 Porco dio questa celebrazione del capitalismo a discapito della salute mentale. Devono esplodere -