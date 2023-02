Salto con gli sci, Lanisek impressiona in qualificazione sul Normal Hill ai Mondiali. I tre azzurri superano il taglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Anze Lanisek ribadisce la sua candidatura al ruolo di favorito per la medaglia d’oro nella gara su trampolino piccolo e domina le qualificazioni odierne sul Normal Hill di Planica in occasione dei Campionati Mondiali di Salto con gli sci 2023. Il padrone di casa sloveno si è inventato un grandissimo Salto, raggiungendo quota 98 metri con forte vento alle spalle e rifilando ben quattro punti al primo degli inseguitori. Seconda piazza per l’austriaco Stefan Kraft con 97.5 metri a 4.2 punti dalla vetta, un gap accumulato principalmente per via della compensazione legata al vento, mentre il giovane sloveno Timi Zajc si è collocato in terza posizione (a -4.5 dal leader) con 99 metri pagando però dazio per aver saltato da una stanga più alta rispetto ai primi due della ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Anzeribadisce la sua candidatura al ruolo di favorito per la medaglia d’oro nella gara su trampolino piccolo e domina le qualificazioni odierne suldi Planica in occasione dei Campionatidicon gli sci 2023. Il padrone di casa sloveno si è inventato un grandissimo, raggiungendo quota 98 metri con forte vento alle spalle e rifilando ben quattro punti al primo degli inseguitori. Seconda piazza per l’austriaco Stefan Kraft con 97.5 metri a 4.2 punti dalla vetta, un gap accumulato principalmente per via della compensazione legata al vento, mentre il giovane sloveno Timi Zajc si è collocato in terza posizione (a -4.5 dal leader) con 99 metri pagando però dazio per aver saltato da una stanga più alta rispetto ai primi due della ...

