Sainz e Leclerc: 'Prove intense, prove di assetto e gomme nel mirino' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Settecentotrentasei chilometri. Tanti sono quelli percorsi dalla Ferrari SF - 23 nella prima giornata di test in Bahrain . Sainz in macchina al mattino, non distante dal tempo fissato da Verstappen .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #F1, #F1Testing 2023 in DIRETTA: tutto pronto per il Day-2, #Ferrari e #Mercedes vogliono avvicinarsi alla #RedBull #Ve… - OA_Sport : LIVE #F1, #F1Testing 2023 in DIRETTA: tutto pronto per il Day-2, #Ferrari e #Mercedes vogliono avvicinarsi alla… - amalia_baru : RT @Agenzia_Ansa: Verstappen su Red Bull chiude al comando la prima giornata di test in Bahrain che ha dato il via alla stagione agonistica… - ale_s_sandro19 : @locavtelli Vero.Anche a me piacerebbe essere già li con le RB ma non è cosi,Max ha fatto 150 giri tranquilli mentr… - infoitsport : Ferrari, qualche muso lungo: le parole di Charles Leclerc e Carlos Sainz -