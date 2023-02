Ryan Reynolds sarà protagonista e produttore della commedia Boy Band (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'attore canadese Ryan Reynolds sarà impegnato come attore, produttore e co-sceneggiatore in occasione di un nuovo film intitolato Boy Band. Ryan Reynolds sarà il protagonista e produttore di Boy Band, una nuova commedia prodotta da Paramount Pictures. Per ora non sono stati svelati i dettagli riguardanti la trama del lungometraggio che potrebbe vedere impegnato alla regia Shawn Levy. La sceneggiatura di Boy Band è stata scritta dallo stesso Ryan Reynolds insieme a Jesse Andrews, che ha in precedenza firmato Quel fantastico peggior anno della mia vita. La star canadese produrrà il film tramite la sua Maximum Effort e in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'attore canadeseimpegnato come attore,e co-sceneggiatore in occasione di un nuovo film intitolato Boyildi Boy, una nuovaprodotta da Paramount Pictures. Per ora non sono stati svelati i dettagli riguardanti la trama del lungometraggio che potrebbe vedere impegnato alla regia Shawn Levy. La sceneggiatura di Boyè stata scritta dallo stessoinsieme a Jesse Andrews, che ha in precedenza firmato Quel fantastico peggior annomia vita. La star canadese produrrà il film tramite la sua Maximum Effort e in ...

