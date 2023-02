Russia, un anno di sanzioni (aggirate): dai dentisti in crisi al boom delle pompe funebri. E gli extra-profitti dell’energia hanno garantito Putin (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da un anno ormai, la Russia vive penalizzata da sanzioni occidentali senza precedenti. Finora sono oltre 13mila le misure restrittive finanziarie, commerciali e personali, da più di 40 paesi. Ma quali sono i reali effetti su Mosca? Benché i dati non siano precisi e le valutazioni spesso discordanti, all’inizio del 2022 le sanzioni hanno colpito duramente l’economia, l’industria e la società russe. Il crollo del rublo e lo choc del sistema bancario hanno provocato panico finanziario e code ai bancomat. I beni russi sono stati congelati mentre le restrizioni alle esportazioni hanno fermato gran parte del commercio mondiale con la Russia: ad aprile, secondo il think tank Silverado Policy Accelerator, le importazioni avevano subito un calo del 43% rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da unormai, lavive penalizzata daoccidentali senza precedenti. Finora sono oltre 13mila le misure restrittive finanziarie, commerciali e personali, da più di 40 paesi. Ma quali sono i reali effetti su Mosca? Benché i dati non siano precisi e le valutazioni spesso discordanti, all’inizio del 2022 lecolpito duramente l’economia, l’industria e la società russe. Il crollo del rublo e lo choc del sistema bancario hprovocato panico finanziario e code ai bancomat. I beni russi sono stati congelati mentre le restrizioni alle esportazioni hfermato gran parte del commercio mondiale con la: ad aprile, secondo il think tank Silverado Policy Accelerator, le importazioni avevano subito un calo del 43% rispetto ...

