Russia-Ucraina, chi lavora alla "soluzione coreana". Retroscena di Caracciolo (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall'inizio della guerra una pace o anche solo una tregua sembrano ancora lontane. Ma "l'establishment militare e parte di quello politico americano puntano alla soluzione 'coreana'", spiega il direttore di Limes Lucio Caracciolo che intravede uno spiraglio nel disastro della guerra. "A un certo punto, entro l'anno, si traccia una linea sul terreno lungo la quale si blocca il conflitto. Armistizio senza limite di tempo. Con un'ampia zona demilitarizzata a dividere i contendenti. Le questioni territoriali vengono demandate a una futura conferenza di pace", spiega Caracciolo in un articolo sulla Stampa che illustra la possibilità di una soluzione come quella tra le due Coree, Seul e Pyongyang. Agli ucraini verrebbe "offerta una garanzia internazionale di sicurezza che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall'inizio della guerra una pace o anche solo una tregua sembrano ancora lontane. Ma "l'establishment militare e parte di quello politico americano puntano'", spiega il direttore di Limes Lucioche intravede uno spiraglio nel disastro della guerra. "A un certo punto, entro l'anno, si traccia una linea sul terreno lungo la quale si blocca il conflitto. Armistizio senza limite di tempo. Con un'ampia zona demilitarizzata a dividere i contendenti. Le questioni territoriali vengono demandate a una futura conferenza di pace", spiegain un articolo sulla Stampa che illustra la possibilità di unacome quella tra le due Coree, Seul e Pyongyang. Agli ucraini verrebbe "offerta una garanzia internazionale di sicurezza che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - UKRinIT : Un anno fa la Russia ha invaso l'Ucraina. Quest'anno ci ha cambiato. Quest'anno vi ha cambiato. Quest'anno ha camb… - _Nico_Piro_ : #24febbraio Un anno dopo l’invasione #Ucraina NO l’economia russa non è crollata per le sanzioni NO gli oligarchi… - xiana44698880 : RT @RenzoLaBianca: ZELENSKY: Qualsiasi negoziato con la Russia può avvenire SOLO sulla base della formula di pace dell'UCRAINA,la quale imp… - LeonebonCettina : RT @Palazzo_Chigi: Primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: la bandiera dell'Ucraina sulla facciata di Palazzo… -