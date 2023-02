Russia | popolazione compatta a sostegno delle truppe Solo uno su cinque favorevole allo stop alle armi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Se la storia insegna qualcosa, come dovrebbe, è che i russi tendono a unirsi e a sopportare sacrifici quando sono impegnati in un conflitto. Certamente la repressione del dissenso e la propaganda aiutano ma quello sgretolamento del consenso tra la, premessa per un avvicendamento ai vertici del paese, non sembra per ora essere in atto. La guerra in Ucraina, inizialmente presentata come una questione di poche settimane, compie un anno senza che se ne possa ipotizzare una conclusione prossima. Le vittime si contano in decine di migliaia. Eppure, secondo alcune rilevazioni indipendenti riportate dall’agenzia statunitense Bloomberg, la maggioranza dei cittadini russi afferma di essere pronta a continuare a combattere. Il consenso verso Vladimir Putin non è sceso, si è anzi lievemente rafforzato. Soltanto un russo susi dice ...