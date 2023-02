“Russia o Ucraina, lei da che parte sta?”. Il sondaggio a sorpresa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci sono tre indicatori, forse quattro, che segnano il calo di popolarità della causa di Volodymyr Zelensky in Italia. In principio fu Sanremo, dove il messaggio del presidente ucraino è stato relegato oltre mezzanotte, senza video e senza grossa enfasi (al festival del cinema di Berlino, pochi giorni dopo, è andato in diretta live). Poi sono arrivati gli articoli un po’ meno entusiasti da parte della stampa, anche del Corriere, che prima l’ha definito “antipatico” (Gramellini) e oggi si chiede se sia o meno un eroe senza macchia. Infine, ed è forse il dato più importante, un sondaggio certifica che le ragioni dell’ex comico diventato soldato sanno calando nel gradimento degli italiani che peraltro non vedono di buon grado il continuo invio di armi all’Ucraina. A realizzare il sondaggio ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci sono tre indicatori, forse quattro, che segnano il calo di popolarità della causa di Volodymyr Zelensky in Italia. In principio fu Sanremo, dove il messaggio del presidente ucraino èto relegato oltre mezzanotte, senza video e senza grossa enfasi (al festival del cinema di Berlino, pochi giorni dopo, è andato in diretta live). Poi sono arrivati gli articoli un po’ meno entusiasti dadellampa, anche del Corriere, che prima l’ha definito “antipatico” (Gramellini) e oggi si chiede se sia o meno un eroe senza macchia. Infine, ed è forse il dato più importante, uncertifica che le ragioni dell’ex comico diventato soldato sanno calando nel gradimento degli italiani che peraltro non vedono di buon grado il continuo invio di armi all’. A realizzare il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - davcarretta : Eh niente. Anche stavolta l’Assemblea Generale dell’Onu vota contro la guerra di aggressione della Russia contro l’… - AlessandroP_93 : RT @meb: Se la Russia smette di combattere, non ci sarà più la guerra. Se l’Ucraina smette di combattere, non ci sarà più l’Ucraina. Ad un… - FabioWolf85 : RT @Lukyluke311: ???? #Transnistria: Il Ministero degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione sull'imminente provocazione in Pridnestr… -