Russia e Cina | il piano di pace di Pechino | cosa sa il generale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) "Ildiannunciato dallae ancora non rivelato se non con qualche fuga, qualche piccolo spicciolo di notizia è l'unica buona notizia, non in concreto ma in prospettiva, se vogliamo pensare a unapossibile. Sarà anche di soddisfazione per la parte occidentale? È tutto da vedere. Io, perlomeno, ho recepito 2 concetti fondanti di questo progetto dicinese: uno è quello dell'integrità territoriale, il secondo è la garanzia della sicurezza di ambedue i contendenti. Se si aggiungesse un terzo criterio fondante, quello della tutela delle minoranze o della popolazione russa in Ucraina, credo che si possono creare le basi, un framework, unquadro all'interno del quale cominciare una negoziazione. Staremo a vedere e staremo a vedere anche e soprattutto quanto lasia ...