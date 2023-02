Russia, ancora stallo sulle sanzioni Ue: lo scontro tra Italia e Polonia sull’import di gomma sintetica frena l’accordo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua lo stallo sul decimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia. Il nodo da sciogliere, e sul quale si stanno contrapponendo gli interessi di Roma (sostenuta da Berlino) e Varsavia, riguarda l’import della gomma sintetica. L’intero provvedimento, preannunciato dalla presidente di Commissione Ursula von der Leyen durante la sua visita a Kiev di inizio febbraio, sarebbe dovuto essere adottato in vigore entro l’anniversario del conflitto in Ucraina. Al momento, però, sembra permanere l’impasse, tanto da spingere la presidenza svedese dell’Ue a sospendere l’ennesima riunione dei Rappresentanti permanenti dei 27, riunita oggi, 24 febbraio, per raggiungere un accordo e varare il pacchetto di sanzioni. La Commissione europea ha suggerito di fissare un limite di quote all’import di ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua losul decimo pacchetto diUe contro la. Il nodo da sciogliere, e sul quale si stanno contrapponendo gli interessi di Roma (sostenuta da Berlino) e Varsavia, riguarda l’import della. L’intero provvedimento, preannunciato dalla presidente di Commissione Ursula von der Leyen durante la sua visita a Kiev di inizio febbraio, sarebbe dovuto essere adottato in vigore entro l’anniversario del conflitto in Ucraina. Al momento, però, sembra permanere l’impasse, tanto da spingere la presidenza svedese dell’Ue a sospendere l’ennesima riunione dei Rappresentanti permanenti dei 27, riunita oggi, 24 febbraio, per raggiungere un accordo e varare il pacchetto di. La Commissione europea ha suggerito di fissare un limite di quote all’import di ...

