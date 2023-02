Rumors esplosivi | Renzi si piega a Calenda | cosa accadrà nel Terzo Polo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il test delle Regionali non è stato entusiasmante per il, così Matteolavora a un altro esperimento politico che nei suoi piani sarà decisivo alle Europee del 2024. Si tratta di un vero partito all'interno della famiglia Renew Europe e non solo di un cartello elettorale, ha stodurante la riunione dei parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali e i dirigenti di Italia Viva chiamati a discutere della proposta di costituire un partito unico con Azione. "Dopo oltre venti interventi", si legge nella nota dell'ufficio stampa, "la riunione si è conclusa con il via libera all'accelerazione sul partito unico, anche in tempi stretti, a condizione che sia un percorso democratico dal basso e con impianto culturale rigoroso e partecipato". Nel partito del ...