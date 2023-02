Rugby, Sei Nazioni 2023: l’Italia a Roma proverà a fermata la cavalcata irlandese (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si disputa questo weekend il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2023 e dopo aver giocato per due domeniche consecutive, questa volta l’Italia di Kieran Crowley darà il là alla giornata scendendo in campo sabato alle 15.15 contro l’Irlanda. Da un lato, dunque, gli azzurri ancora a caccia di una vittoria nel torneo, dall’altro la formazione che dopo aver battuto la Francia è la candidata numero 1 per il titolo. l’Italia è reduce dai ko contro Francia e Inghilterra ed è decisamente l’underdog nella partita di domani. Ma gli azzurri hanno dato importanti segnali, soprattutto all’esordio contro i Bleus, e proveranno a sparigliare le carte e riaprire completamente i giochi nella corsa al titolo. Per la partita di domani Crowley ha scelto una squadra con quattro cambi, compresi un paio di ruolo. Così Pierre Bruno torna ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si disputa questo weekend il terzo turno del Guinness Seie dopo aver giocato per due domeniche consecutive, questa voltadi Kieran Crowley darà il là alla giornata scendendo in campo sabato alle 15.15 contro l’Irlanda. Da un lato, dunque, gli azzurri ancora a caccia di una vittoria nel torneo, dall’altro la formazione che dopo aver battuto la Francia è la candidata numero 1 per il titolo.è reduce dai ko contro Francia e Inghilterra ed è decisamente l’underdog nella partita di domani. Ma gli azzurri hanno dato importanti segnali, soprattutto all’esordio contro i Bleus, e proveranno a sparigliare le carte e riaprire completamente i giochi nella corsa al titolo. Per la partita di domani Crowley ha scelto una squadra con quattro cambi, compresi un paio di ruolo. Così Pierre Bruno torna ...

