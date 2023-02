Rugby, Lamaro: “L’Irlanda non è numero uno al mondo per caso, ma non partiamo già sconfitti” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Michele Lamaro, capitano della Nazionale azzurra di Rugby, ha parlato alla vigilia della sfida contro L’Irlanda valida per il Sei Nazioni 2023: “Si tratta di un’Italia diversa, non solo nel modo di giocare ma anche per la nuova mentalità che stiamo creando. Vogliamo ribellarci al fatto che una partita del Sei Nazioni debba essere per forza una sconfitta per noi. Il ct ci aiuta e noi ci crediamo. Purtroppo le giornate no capitano nello sport, ma noi diamo sempre il massimo. E’ bello vedere la nostra voglia di invertire il trend e sviluppare una mentalità nei giovani volta maggiormente allo sfidare che al subire. Basta guardare ciò che sta facendo l’Under 20“. “L’assenza di Sexton? In campo lui è un leader ma non cambia nulla, siamo concentrati sulla nostra strategia – ha proseguito Lamaro, per poi parlare ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Michele, capitano della Nazionale azzurra di, ha parlato alla vigilia della sfida controvalida per il Sei Nazioni 2023: “Si tratta di un’Italia diversa, non solo nel modo di giocare ma anche per la nuova mentalità che stiamo creando. Vogliamo ribellarci al fatto che una partita del Sei Nazioni debba essere per forza una sconfitta per noi. Il ct ci aiuta e noi ci crediamo. Purtroppo le giornate no capitano nello sport, ma noi diamo sempre il massimo. E’ bello vedere la nostra voglia di invertire il trend e sviluppare una mentalità nei giovani volta maggiormente allo sfidare che al subire. Basta guardare ciò che sta facendo l’Under 20“. “L’assenza di Sexton? In campo lui è un leader ma non cambia nulla, siamo concentrati sulla nostra strategia – ha proseguito, per poi parlare ...

