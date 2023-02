Roma, tutto sulla Real Sociedad: col talento di Silva e Kubo, in Liga dopo le big c'è lei (Di venerdì 24 febbraio 2023) Poteva andare peggio, ma anche molto meglio. L'urna di Nyon non è stata clemente con la Roma di José Mourinho: agli ottavi di finale di Europa League i giallorossi affronteranno la Real Sociedad. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Poteva andare peggio, ma anche molto meglio. L'urna di Nyon non è stata clemente con ladi José Mourinho: agli ottavi di finale di Europa League i giallorossi affronteranno la. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Da oggi i romani e i visitatori tornano a poter apprezzare uno dei simboli di #Roma: il monumento a Giuseppe Gariba… - OfficialASRoma : Triplice fischio. Nella ripresa colpiamo un palo e una traversa e a pochi minuti dal termine subiamo il gol del S… - LucaQuasimodo : Dal teatro Parioli in Roma è tutto...ciao Maurizio #mauriziocostanzo #MaurizioCostanzoShow - Dario20469362 : RT @OrdineAvvROMA: GLI ISCRITTI ALL'ORDINE DI ROMA SONO 26.258 - Paolo Nesta, Pres. COA ROMA: 'Abbiamo perso prestigio. Reddito inadeguato… - pacio1972 : Sarà tosta, come sempre con le spagnole, come sempre per la Roma, perché anche se dopo la partita di ieri sera è tu… -