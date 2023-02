Roma, tragico incidente: investito e ucciso un pedone (FOTO) (Di venerdì 24 febbraio 2023) tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Roma, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Carmelo Bene, nel III Municipio, in zona Porta di Roma, a poca distanza da Montesacro. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Vittorio Caprioli, in direzione del centro commerciale. Inutili i tentatitivi di rianimare l’uomo, deceduto prima di essere trasportato in ospedale. L’ambulanza, arrivata sul posto dopo qualche minuto, è infatti andata via a sirene spente, dopo il decesso del pedone. Investimento mortale nel III Municipio Dalla prima ricostruzione del sinistro, pare che l’uomo stesse attraversando la strada quando è stato travolto da una Opel Corsa. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso e sul posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023)nel tardo pomeriggio di oggi a, dove un uomo è morto dopo essere statoda un’auto in via Carmelo Bene, nel III Municipio, in zona Porta di, a poca distanza da Montesacro. L’è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Vittorio Caprioli, in direzione del centro commerciale. Inutili i tentatitivi di rianimare l’uomo, deceduto prima di essere trasportato in ospedale. L’ambulanza, arrivata sul posto dopo qualche minuto, è infatti andata via a sirene spente, dopo il decesso del. Investimento mortale nel III Municipio Dalla prima ricostruzione del sinistro, pare che l’uomo stesse attraversando la strada quando è stato travolto da una Opel Corsa. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso e sul posto ...

