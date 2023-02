Roma-Salisburgo risultato 2-0 | Belotti e Dybala portano Mourinho agli ottavi di Europa League

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Gianluca Mancini in vista di Roma-Salisburgo - ASRomaFemminile : ?? Nel pre partita di Roma-Salisburgo appuntamento al Fan Village con Elisa Bartoli e Lucia Di Guglielmo DAJE ROMA… - Eurosport_IT : La Roma travolge il Salisburgo e si qualifica agli ottavi ???????? #EuropaLeague | #UEL | #Roma - Dalla_SerieA : Salisburgo, Jaissle: “Una sconfitta pesante ma la Roma ha meritato di vincere” - - Grifa80 : RT @MirabellaIacopo: La prima radiocronaca non si scorda mai! Roma-Salisburgo 2-0, prestazione superlativa sotto ogni aspetto. #Spinazzola… -

... la partita di ritorno all'Olimpico era una sfida molto delicata per ladi José Mourinho . I giallorossi alla fine hanno battuto per 2 - 0 ilgrazie alle due reti nel primo tempo di ...Il tandem d'attacco Belotti Dybala si mostra in grande spolvero all'Olimpico e con un gol a testa, entrambe nel primo tempo, mandano ko la formazione austriaca e staccano il pass per gli ...

In campo Roma-Salisburgo e Fiorentina Braga Agenzia ANSA

Roma-Salisburgo, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv Sky Sport

Europa League, Roma-Salisburgo: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

ROMA-SALISBURGO 2-0: le pagelle Giallorossi.net

Il Gallo canta, la Joya suona: c’è tanta nostalgia rosanero in campo all’Olimpico, dove la Roma esulta grazie ai gol degli ex attaccanti del Palermo. I giallorossi ribaltano l’1-0 a favore del Salisbu ...Inter, le parole di Chris Smalling prima del match contro il Salisburgo sembrano allontanare i nerazzurri dal difensore inglese della Roma. Queste le sue parole.