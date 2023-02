Roma-Salisburgo 2-0 | Spinazzola | “Questa partita mi ha dato una bella scossa mentale”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “Mi alleno tutti i giorni per stare sempre al meglio e cerco di migliorarmi. Sono felice dellae della qualificazione. Ora spero di avere continuità. Queste ultime due partite mi danno una”. Lo ha detto a Sky Leonardodopo la vittoria per 2-0 contro ile la qualificazione dellaagli ottavi di finale di Europa League. L’esterno azzurro ha servito i due assist per le reti di Belotti e Dybala. SportFace.

Dopo l'1 - 0 di, laribalta tutto all'Olimpico con i gol di Belotti e Dybala e approda agli ottavi di finale di Europa League che si disputeranno il prossimo 9 e 16 marzo.

La Roma batte in casa 2-0 il Salisburgo e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'1-0 dell'andata in favore degli austriaci, i giallorossi ribaltano il risultato.