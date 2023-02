Roma-Salisburgo 2-0 | Mourinho | “Siamo stati squadra | mi è piaciuto tutto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “Laha fatto un risultato importante contro unadi grande valore, giocando una partita completa sotto tutti gli aspetti., c’è stata solidarietà tra compagni. Mi è, anche il mio staff ha fatto un lavoro fantastico”. Lo ha detto Josèdopo la vittoria della suasulper 2-0. Un risultato che permette ai giallorossi di accedere agli ottavi di finale di Europa League: “Non ci sonorischi – spiega a Sky -, abbiamo dominato ein controllo. Wijnaldum sta crescendo, con lui la musica è diversa”. Lo Special One spende un pensiero anche per El Shaarawy: “L’ho sacrificato in panchina, mi è ...