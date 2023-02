Roma-Salisburgo 2-0 | Dybala | “In queste partite so di dover dare qualcosa di più”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “E’ stata una partita molto difficile, ma l’abbiamo vissuta come una finale dal primo minuto”. Lo ha detto l’attaccante della, Paulo, dopo la vittoria contro il: “Non immaginavo tutta questa passione, quando stai dentro vedi le cose in un’altra maniera. Diamoin più per i tifosi”. Sui problemi fisici: “Perso diin più anche se non sono al 100%. Ho stretto i denti, abbiamo vinto fortunatamente”. SportFace.