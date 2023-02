Roma-Salisburgo 2-0, Belotti: “È la mia migliore partita con i giallorossi” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Penso che sia la mia migliore partita con la Roma. Era una gara importante, l’abbiamo preparata bene sia a livello tattico che mentale. La qualificazione è meritata”. Lo ha detto a Sky l’attaccante giallorosso Andrea Belotti, autore di uno dei due gol contro il Salisburgo nel match di ritorno dello spareggio di Europa League. “All’inizio ho avuto difficoltà anche a livello fisico – spiega il Gallo -. Non aver fatto il ritiro mi ha penalizzato, poi altri infortuni mi hanno fermato. Ora sto bene fisicamente e cerco di dare tutto. Voglio vincere e basta, se c’è da fare la guerra sono pronto”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Penso che sia la miacon la. Era una gara importante, l’abbiamo preparata bene sia a livello tattico che mentale. La qualificazione è meritata”. Lo ha detto a Sky l’attaccante giallorosso Andrea, autore di uno dei due gol contro ilnel match di ritorno dello spareggio di Europa League. “All’inizio ho avuto difficoltà anche a livello fisico – spiega il Gallo -. Non aver fatto il ritiro mi ha penalizzato, poi altri infortuni mi hanno fermato. Ora sto bene fisicamente e cerco di dare tutto. Voglio vincere e basta, se c’è da fare la guerra sono pronto”. SportFace.

