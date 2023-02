Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaSalzburg ?? ?? DAJE ROMA!!! ?? #ASRoma #UEL - AliprandiJacopo : Una #ASRoma MAGNIFICA. Un #Dybala SUBLIME. Canta Belotti, incanta la Joya. Partitona di #Pellegrini, mentre… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Gianluca Mancini in vista di Roma-Salisburgo - dgio_miy : RT @AliprandiJacopo: Una #ASRoma MAGNIFICA. Un #Dybala SUBLIME. Canta Belotti, incanta la Joya. Partitona di #Pellegrini, mentre #Spinazzol… - UnoTipoMe : Anche stasera “romanisti” anti Mourinho e pompinari di Spalletti dovranno continuare a magnasse er fegato. Forza Roma. -

. Serata perfetta per lache ribalta lo 0 - 1 dell'andata e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League. La ... La squadra disubito pericolosa con una traversa di Dybala, ...A decidere il match le reti di Belotti al 33' e Dybala al 40' Serata perfetta per lache ribalta lo 0 - 1 dell'andata e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League. La ...di...

Abraham, visita decisiva all'occhio: Roma e Mourinho in attesa Corriere dello Sport

Roma, Mourinho: "Questa sera mi è piaciuto tutto" - Sportmediaset Sport Mediaset

Mourinho: “Battuta una squadra da Champions. Con Wijnaldum cambia la musica” ForzaRoma.info

Roma, Mourinho: 'Felice per Belotti e Spinazzola, mi dispiace per El Shaarawy' Calciomercato.com

José Mourinho gongola dopo la netta vittoria della sua Roma sul Salisburgo: "È stata una Roma bella, che ha fatto un risultato importante e una partita completa sotto tutti i livelli - le parole del ...Serata perfetta per la Roma che ribalta lo 0-1 dell’andata e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League. La squadra giallorossa supera 2-0 all’Olimpico il Salisburgo al termine di una ...