Roma, Mourinho: 'Felice per Belotti e Spinazzola, mi dispiace per El Shaarawy' | Europa League (Di venerdì 24 febbraio 2023) 2023-02-24 00:27:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell'ultima notizia pubblicata da CM.com: L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale in Europa League: "Ho visto una bella Roma che ha fatto un risultato importante giocando una partita da squadra completa sotto tutti gli aspetti, mi è piaciuto tutto. Il mio staff ha fatto un lavoro fantastico, noi allenatori siamo il prodotto finale di un lavoro di tanta gente". "El Shaarawy è stato sacrificato, era il mio piano B in panchina senza Solbakken. Mi dispiace per lui che sta facendo benissimo, gliel'ho spiegato e lui ha accettato. Abbiamo dominato e controllato tutta la gara contro una ...

