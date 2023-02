(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un enormeè scoppiato nella serata di oggi, 23 febbraio, a ridosso dellaEst, sotto al ponte delle Valli, in direzione del Foro Italico. Alache si trova proprio sotto al cavalcavia che si trova a ridosso del ponte e la discarica a cielo aperto che si trova sempre nei pressi della. Le fiamme, altissime, sono divampate intorno alle ore 22:00. Ilnero èa diversidi. Nell”intera zona l’aria è irrespirabile. I soccorsi Al momento i vigili delsono al lavoro per cercare di sedare le fiamme. Sul posto sono presenti i vigili del, polizia di stato e ambulanze del 118. La polizia locale invece sta regolando il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, maxi incendio sulla Tangenziale: a fuoco una baraccopoli, fumo visibile a chilometri di distanza - kospeti : Periferia di Corviale, dal dialogo al maxi murale: un modello @corriere - PPANthebrief : Svelato il progetto tre anni dopo il primo bando. I riminesi @mijicarchitects e @Polistudio_aes con #Copioli si agg… - Radio1Rai : ??Maxi blitz e perquisizioni dei carabinieri in corso a Roma nell'ambito delle indagini sulla morte di #ThomasBricca… - giulianolatini : RT @MercurioPsi: Veramente quella, proprio lì a Termini, è una banale buca tra le tantissime Ci sono poi veri e propri crateri e voragini… -

... la ragazza che quella notte era alla guida di una Suzuki Swift in via Cristoforo Colombo a. ...chiesto il giudizio immediato alla luce delle prove raccolte nel corso delle indagini e di una...... rispetto alla questione minima, se confrontata col- colpo di spugna, di affidare a terzi un ... E comunque per risanare davvero finanziariamente la Città Metropolitana diCapitale sarebbe ...

Roma, maxi incendio sulla Tangenziale: a fuoco una baraccopoli, fumo visibile a chilometri di distanza Il Corriere della Città

Maxi incidente in via Roma Cinque feriti, fra cui un bimbo il Resto del Carlino

Claudio Baglioni "Atuttocuore", 3 maxi eventi a Roma RomaToday

La maxi discarica da 4500 metri quadri a Roma est RomaToday

Pontebbana, il piano da 200 milioni si è perso a Roma. Coinvolge tre ministeri, ma dal governo nessuna notizia ilgazzettino.it

Un enorme incendio è scoppiato nella serata di oggi, 23 febbraio, a ridosso della Tangenziale Est, sotto al ponte delle Valli, in direzione del Foro Italico. A fuoco la baraccopoli che si trova propri ...Con fondi frutto intesa con Procura Napoli e Procura Generale. Una maxi villa da cinquecento metri quadrati, realizzata abusivamente nel territorio del ...