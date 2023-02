Roma, l'invasione di capre nel quartiere del Trullo: pascolano tra i palazzi e salgono sulle auto (Di venerdì 24 febbraio 2023) commenta L'invasione di capre a Roma sta causando molti disagi nel quartiere del Trullo. Qui gli animali pascolano liberamente tra i palazzi, salgono sulle auto e costringono gli abitanti a barricarsi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 febbraio 2023) commenta L'dista causando molti disagi neldel. Qui gli animaliliberamente tra ie costringono gli abitanti a barricarsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BentivogliMarco : ??con l’Ucraina, facciamo avanzare la Pace. ??Cessate il fuoco e ritiro delle truppe russe dai territori occupati… - UKRinIT : Cari amici! Invitiamo tutti gli ????&gli amici d'???? a unirsi alla manifestazione programmata per l'anniversario dell'… - giankart59 : RT @jacopo_iacoboni: Questa mattina all’alba alle 4,07 - a un anno esatto dall’invasione della Russia in Ucraina - @EuropaNow sarà in piazz… - terraccianoFim : RT @BentivogliMarco: ??con l’Ucraina, facciamo avanzare la Pace. ??Cessate il fuoco e ritiro delle truppe russe dai territori occupati.… - neuron_lost : RT @UKRinIT: Cari amici! Invitiamo tutti gli ????&gli amici d'???? a unirsi alla manifestazione programmata per l'anniversario dell'invasione s… -