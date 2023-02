Roma, lavori sulla Cassia: viabilità nel caos (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel tratto della Cassia che da via Pareto arriva a via Oriolo Romano è stato allestito il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi e il posizionamento di nuovi guard-rail. Un opera importante che, però, sta creando grandi problemi di traffico. La viabilità è nel caos a causa dell’intervento di manutenzione straordinaria eseguito dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale. Un intervento che interessa i quartieri periferici a nord della Capitale lavori importanti che riguardano i quartieri periferici situati a Nord della capitale, in merito al quale il consigliere del XV municipio, Giuseppe Mocci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero dichiarando: “Il tratto interessato di via Pareto è un tratto dipartimentale, qualche centinaio di metri che collega la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel tratto dellache da via Pareto arriva a via Oriolono è stato allestito il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi e il posizionamento di nuovi guard-rail. Un opera importante che, però, sta creando grandi problemi di traffico. Laè nela causa dell’intervento di manutenzione straordinaria eseguito dal Dipartimento Csimu diCapitale. Un intervento che interessa i quartieri periferici a nord della Capitaleimportanti che riguardano i quartieri periferici situati a Nord della capitale, in merito al quale il consigliere del XV municipio, Giuseppe Mocci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero dichiarando: “Il tratto interessato di via Pareto è un tratto dipartimentale, qualche centinaio di metri che collega la ...

