Roma, infermiera pediatrica dell'Umberto I aggredita e insultata: "Trascurate nostro figlio" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Aggressioni, insulti in un generale clima di violenza. Il personale medico e infermieristico è stato oggetto più volte di assalti da parte di pazienti o di parenti. Ieri l'ultimo episodio: vittima una infermiera pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma che è stata insultata e colpita al volto da una donna. L'operatrice del pronto soccorso pediatrico – spiega la Cisl Fp Roma Capitale Rieti – è stata attaccata nel parcheggio dell'ospedale dalla madre di un giovane paziente. L'operatrice è stata colpita con delle chiavi. È un "episodio inaccettabile" e "la solidarietà non basta", avverte il sindacato. "Pretendiamo uno stop immediato alla violenza nei posti di lavoro", con "interventi immediati da parte del Policlinico e della Regione Lazio. Bisogna subito rafforzare la vigilanza in tutti i punti di ...

