Roma, infermiera della pediatria insultata e aggredita nel parcheggio dell’ospedale: «È stato terribile» (Di venerdì 24 febbraio 2023) insultata e picchiata nel parcheggio del pronto soccorso. In quello che è soltanto l’ultimo di una lunga lista di episodi di aggressione ai danni del personale sanitario. Questa volta è successo all’Ospedale Umberto I di Roma, dove un’infermiera del reparto di pediatria è stata assalita dai genitori di un bambino ricoverato al pronto soccorso. Secondo la ricostruzione del Messaggero, l’aggressione sarebbe avvenuta lunedì sera, mentre la donna stava entrando nell’ospedale per iniziare il suo turno di lavoro. Mentre camminava nel parcheggio verso il portone d’ingresso, i genitori del bambino ricoverato le hanno chiesto in che reparto lavorasse. Quando la donna ha precisato di essere un’infermiera di pediatria, lo stesso reparto dove è ricoverato il ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023)e picchiata neldel pronto soccorso. In quello che è soltanto l’ultimo di una lunga lista di episodi di aggressione ai danni del personale sanitario. Questa volta è successo all’Ospedale Umberto I di, dove un’del reparto diè stata assalita dai genitori di un bambino ricoverato al pronto soccorso. Secondo la ricostruzione del Messaggero, l’aggressione sarebbe avvenuta lunedì sera, mentre la donna stava entrando nell’ospedale per iniziare il suo turno di lavoro. Mentre camminava nelverso il portone d’ingresso, i genitori del bambino ricoverato le hanno chiesto in che reparto lavorasse. Quando la donna ha precisato di essere un’di, lo stesso reparto dove è ricoverato il ...

