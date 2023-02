Roma | incidente tra auto e moto | gravissimo 30enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ancora sangue sulle strade della Capitale e ancora un terribile. Questa volta nel III Municipio, in via delle Isole Curzolane: è qui che all’altezza di via Valle Melaina un’e unasi sono scontrate. E l’impatto è stato violento.mortale sulla Nettunense: ciclista travolto e uccisonel III Municipio L’, tra, è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30 in via delle Isole Curzolane. È qui che una vettura, una Opel Meriva, e una, una Yamaha, si sono scontrate per cause da accertare. Ad avere la peggio il conducente della, un centauro di 30 anni, che è stato trasportato in codice rosso, in condizioni gravi, in ospedale. Ora ...