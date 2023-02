Roma | il «Califfo» dell’Atac Ezio Capri condannato a due anni per peculato perché rubava i soldi del parcheggio

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Non c’è pace per, 58ed ex autista, ribattezzato «il» per la sua somiglianza con il cantautore Franco Califano.ha lavorato fino al 2018 per l’azienda del trasporto pubblico died è stato protagonista di due inchieste giudiziarie. La prima è iniziata tra il 2013 e il 2014, quando l’Atac ha scoperto che l’autista, ufficialmente in malattia, era andato a cantare i brani di Califano nei night club della Capitale. Il 58enne era stato indagato per truffa aggravata dalla procura di. Un’accusa dalla quale è stato alla fine prosciolto. La seconda grana giudiziaria, invece, risale al 2018. Dopo l’inchiesta per truffa, infatti,era stato trasferito in servizio al ...