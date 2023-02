Roma, è tornato Spinazzola (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Roma nelle notte europea ritrova il miglior Spinazzola, le sue sgasate sull’out sinistro hanno deciso la sfida contro il Salisburgo La Roma nelle notte europea ritrova il miglior Spinazzola, le sue sgasate sull’out sinistro hanno deciso la sfida contro il Salisburgo. E’ tornato il giocatore prima dell’infortunio: velocità, strappi, dribbling e assist. Dalla sua parte fa il diavolo a quattro e i suoi due assist valgono i due gol per il passaggio del turno in Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lanelle notte europea ritrova il miglior, le sue sgasate sull’out sinistro hanno deciso la sfida contro il Salisburgo Lanelle notte europea ritrova il miglior, le sue sgasate sull’out sinistro hanno deciso la sfida contro il Salisburgo. E’il giocatore prima dell’infortunio: velocità, strappi, dribbling e assist. Dalla sua parte fa il diavolo a quattro e i suoi due assist valgono i due gol per il passaggio del turno in Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

