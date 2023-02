Roma | contrae un virus durante l’intervento al seno | chirurgo dei vip rischia il processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 febbraio 2023)di finire sottoper lesioni personali ilestetico P.S. Al centro della vicenda una donna che era ricorsa al suo intervento per un’operazione alpoi rivelatasi disastrosa. Il medico aveva effettuato l’operazione nel proprio studio in centro a, alle spalle di Villa Borghese, ed ora è accusato di aver operato in un ambiente ‘inidoneo, privo di qualsivoglia autorizzazione’. A riportare la notizia è Repubblica. Valeria Fioravanti muore a 27 anni per una meningite. La famiglia: ‘Per i medici esagerava, cerchiamo testimoni’ Ilcontratto nello studio del medico e ilPoche ore dopo, la paziente ha dolori lancinanti e febbre molto alta. Si scoprirà poi aver contratto un ...