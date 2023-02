Roma, auto e suv sfrecciano davanti alla scuola: sit-in delle mamme per chiedere i dossi a Tor Bella Monaca (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, auto e suv sfrecciano davanti alla scuola. E’ lo spettacolo cui ogni mattina devono assistere le mamme di Tor Bella Monaca, con il rischio che qualche bambino venga investito, e magari ucciso, dall’incoscienza di qualche automobilista locale. Una situazione peraltro già avvenuta, con un ragazzo investito e ucciso pochi giorni fa: stroncato nel pieno della sua giovinezza, in quanto aveva appena trent’anni ed era impegnato ad attraversare sulle strisce pedonali nel momento della morte. La rabbia delle mamme a Tor Bella Monaca, a Roma Le mamme non ci stanno a veder morta un’altra persona su via dell’Archeologia, nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023)e suv. E’ lo spettacolo cui ogni mattina devono assistere ledi Tor, con il rischio che qualche bambino venga investito, e magari ucciso, dall’incoscienza di qualchemobilista locale. Una situazione peraltro già avvenuta, con un ragazzo investito e ucciso pochi giorni fa: stroncato nel pieno della sua giovinezza, in quanto aveva appena trent’anni ed era impegnato ad attraversare sulle strisce pedonali nel momento della morte. La rabbiaa Tor, aLenon ci stanno a veder morta un’altra persona su via dell’Archeologia, nei ...

