Roma | autista Atac fa inversione a ‘U’ e danneggia il bus | il video diventa virale VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Una distrazione o un azzardo ha messo in pericolo i passeggeri dell’autobus eto il mezzo, ora è caccia all’che ha provocato il danno. È successo qualche giorno fa sulla linea numero 916 che attraversa il XIII Municipio, città del Vaticano, Villa Borghese e raggiunge piazza Venezia. Il conducente del bus ha sbagliato strada e ha deciso di fare una manovra azzardata… forse troppo. È salito sul marciapiedi per fare unadi marcia e hato il mezzo, provocando sicuramente anche spavento tra i passeggeri che si trovavano a bordo in quel momento. Ildella manovra ètoQualcuno ha seguito la sequenza da un balcone e lo ha anche filmato, facendo finire il ...