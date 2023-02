Roma, al via con la quarta domenica ecologica per prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico. Tutti a piedi (Di venerdì 24 febbraio 2023) È in programma domenica 26 febbraio la quarta domenica ecologica. Il provvedimento è finalizzato a tutelare la salute dei cittadini, prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare sui temi ambientali diffondendo modelli culturali di sviluppo sostenibile. L’Ordinanza del Sindaco num. 24 del 22 febbraio 2023 https://www.comune.Roma.it/web-resources/cms/documents/OS 24 2023.pdf dispone pertanto, dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30, il divieto di circolazione veicolare a Tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “FASCIA VERDE”, anche se forniti di permesso di accesso e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) È in programma26 febbraio la. Il provvedimento è finalizzato a tutelare la salute dei cittadini,e sensibilizzare sui temi ambientali diffondendo modelli culturali di sviluppo sostenibile. L’Ordinanza del Sindaco num. 24 del 22 febbraio 2023 https://www.comune..it/web-resources/cms/documents/OS 24 2023.pdf dispone pertanto, dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30, il divieto di circolazione veicolare ai veicoli a motore nell’area del territorio diCapitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “FASCIA VERDE”, anche se forniti di permesso di accesso e ...

