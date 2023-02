Roma, aggredisce turista 19enne a colpi di taser per rapinarlo: arrestato 18enne (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo hanno aggredito e pestato per rapinarlo e rubargli, tra le altre cose, persino il cappotto e poi scappare. Ma la fuga, almeno di uno dei due rapinatori, ha avuto vita breve, terminata tra le braccia degli agenti del Commissariato Viminale. È successo nella notte tra il 22 e il 23 febbraio a Roma, in Via Carlo Cattaneo, a poca distanza dalla stazione Termini, nei pressi di un Bed&Breakfast. turista 19enne picchiato da due stranieri Il giovane turista, un 19enne originario del Bangladesh, stava rientrando nel B&B dove aveva preso una stanza per il periodo del suo soggiorno nella Capitale quando è stato avvicinato da due ragazzi di origine nordafricana. Uno dei due uomini, per cercare di immobilizzare la vittima, lo ha colpito più volte con un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo hanno aggredito e pestato pere rubargli, tra le altre cose, persino il cappotto e poi scappare. Ma la fuga, almeno di uno dei due rapinatori, ha avuto vita breve, terminata tra le braccia degli agenti del Commissariato Viminale. È successo nella notte tra il 22 e il 23 febbraio a, in Via Carlo Cattaneo, a poca distanza dalla stazione Termini, nei pressi di un Bed&Breakfast.picchiato da due stranieri Il giovane, unoriginario del Bangladesh, stava rientrando nel B&B dove aveva preso una stanza per il periodo del suo soggiorno nella Capitale quando è stato avvicinato da due ragazzi di origine nordafricana. Uno dei due uomini, per cercare di immobilizzare la vittima, lo hato più volte con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, aggredisce turista 19enne a colpi di taser per rapinarlo: arrestato 18enne - elo_roma : RT @BadMedic: Come fate a stare dalla parte di chi invade e non di chi è invaso? Dalla parte di chi aggredisce e non di chi si difende? Di… - Nurse24it : 'Siete incompetenti'. Coppia aggredisce un'#infermiera di pediatria dell'Umberto I di #Roma:… - CorriereCitta : Roma, coppia di genitori aggredisce un’infermiera dell’Umberto I: calci e spintoni nel parcheggio - PCimma : Quindi abbiamo un Ministro della Scuola che non difende gli studenti aggrediti ma difende chi aggredisce gli studen… -