Rocío Muñoz Morales racconta otto storie di donne scritte da altrettante registe (Di venerdì 24 febbraio 2023) Rocío Muñoz Morales per otto registe donne che celebrano e raccontano le donne. L'attrice e conduttrice televisiva (34 anni), fa il suo ingresso nella programmazione di Cielo (canale 26 del digitale terrestre) con una nuova produzione originale: i contenuti di un nuovo ciclo di film raccontati attraverso il rapporto medico-paziente, che sembra una confessione intima, ma che si rivela in realtà un gioco delle parti. Ambientata nello studio di uno psicanalista, la moglie di Raoul Bova interpreta la paziente che si racconta: il film diventa esperienza vissuta, direttamente o per interposta persona, mentre il dottore rappresenta il telespettatore, sempre più avido di conoscenza e incuriosito dai racconti ...

