"Robinho vada in carcere il Brasile": esaminata la richiesta della giustizia italiana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un nuovo capitolo nel caso che riguarda Robinho, ex attaccante brasiliano, condannato in Italia per lo stupro di una giovane donna albanese. I fatti risalgono al 2023, quando la vittima aveva 22 anni. E adesso la presidente del Superiore tribunale di giustizia (Stj) del Brasile, Maria Thereza de Assis Moura, ha convocato l'ex calciatore Robinho a partecipare all'inizio di un processo riguardante la richiesta inviata dall'Italia affinché si applichi nei suoi confronti in Brasile la condanna a nove anni di carcere. Questa la prima fase dell'iter affinché il Brasile accetti una condanna decisa da un tribunale straniero per un cittadino brasiliano. Via Twitter, il ministro della giustizia brasiliano, Flavio Dino ha fatto ...

