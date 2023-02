Roald Dahl: Netflix non ha avuto alcun ruolo sulle recenti modifiche ai testi dello scrittore (Di venerdì 24 febbraio 2023) A quanto pare, nonostante ne detenga i diritti, il colosso dello streaming non ha avuto alcun ruolo sulle recenti e discutibili modifiche. Dopo le polemiche legate alle modifiche su alcuni dei testi dei libri di Roald Dahl, tra cui Charlie e la fabbrica di cioccolato e Matilda, è stato chiarito il ruolo di Netflix in tutta la vicenda, dato che ne detiene i diritti. Oggi è stato rivelato che il servizio di streaming è coinvolto in maniera molto marginale nelle pubblicazioni o nelle loro nuove edizioni. Secondo un rappresentante della Roald Dahl Story Company, queste decisioni, assunte per la prima volta nel 2020 "prima ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) A quanto pare, nonostante ne detenga i diritti, il colossostreaming non hae discutibili. Dopo le polemiche legate allesui deidei libri di, tra cui Charlie e la fabbrica di cioccolato e Matilda, è stato chiarito ildiin tutta la vicenda, dato che ne detiene i diritti. Oggi è stato rivelato che il servizio di streaming è coinvolto in maniera molto marginale nelle pubblicazioni o nelle loro nuove edizioni. Secondo un rappresentante dellaStory Company, queste decisioni, assunte per la prima volta nel 2020 "prima ...

