Roald Dahl | la casa editrice Puffin pubblicherà le opere anche in versione non censurata

La casa editrice inglese Puffin, di proprietà del colosso Penguin Random House, e specializzata nella letteratura per bambini, ha comunicato che manderà in stampa 17 opere di Roald Dahl nella loro versione originale, priva di modifiche, all'interno della apposita collana denominata Roald Dahl Classic Collection; la decisione segue, di circa una settimana, l'inchiesta del quotidiano inglese The Telegraph, che dettagliava i numerosi cambiamenti apportati ai testi delle opere di Dahl nelle edizioni Puffin più recenti. Come abbiamo riportato qui, vocaboli riferiti alla sfera della descrizione fisica, dell'etnia, o più in generale, afferenti all'aspetto fisico, sono stati sostituiti con ...

