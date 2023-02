Rivoluzione green di Poste Italiane, viaggio nel centro d’avanguardia a Pomezia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Pomezia – Il nuovo impianto fotovoltaico entrato in funzione presso lo stabilimento Postel di Pomezia accelera anche nel Lazio gli interventi di Poste Italiane che consentiranno all’Azienda di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica”. L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO Composto da 1.170 pannelli monocristallino sul tetto del centro, per un totale di 1.900 mq che corrispondono a circa 7 campi da tennis, il più grande impianto fotovoltaico realizzato da Poste Italiane nel Lazio e fra i più grandi in Italia, ha una potenza di circa 400 KWp, una produzione media annuale di circa 490.000 KWh e un risparmio di immissioni CO2 nell’ambiente di 260 tonnellate, pari all’emissione annua media di quasi 87 famiglie. L’impianto è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023)– Il nuovo impianto fotovoltaico entrato in funzione presso lo stabilimentol diaccelera anche nel Lazio gli interventi diche consentiranno all’Azienda di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica”. L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO Composto da 1.170 pannelli monocristallino sul tetto del, per un totale di 1.900 mq che corrispondono a circa 7 campi da tennis, il più grande impianto fotovoltaico realizzato danel Lazio e fra i più grandi in Italia, ha una potenza di circa 400 KWp, una produzione media annuale di circa 490.000 KWh e un risparmio di immissioni CO2 nell’ambiente di 260 tonnellate, pari all’emissione annua media di quasi 87 famiglie. L’impianto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le reazioni del presidente del Ppe alle frasi di Silvio Berlusconi confermano l’inviolabile tabù dell’appoggio a Ki… - maxleonarduzzi : @____viola___ @FrancyMasse @elio_vito In effetti così si aumenta la CO2, il che non ci aiuta a perseguire la rivoluzione green. - GazzettaSalerno : Il Gruppo SMET in prima linea per la rivoluzione green nel settore dei trasporti e della logistica, anche se questo… - GazzettaSalerno : Il Gruppo SMET in prima linea per la rivoluzione green nel settore dei trasporti e della logistica, anche se questo… - PaoloBorg : RT @BagnaMI_Milano: A Milano la rivoluzione verde è rimandata, di nuovo! MM SpA non gestirà il verde milanese: la manutenzione dovrà restar… -