Ritiro subito | il documento Onu contro la Russia

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione sull'Ucraina: non vincolante, chiede la fine delle ostilità in Ucraina e il Ritiro russo. I voti favorevoli sono stati 141, 32 astensioni e 7 contrari: Russia, BieloRussia, Corea del Nord, Eritrea, Mali, Nicaragua e Siria; tra gli astenuti Cina, India, Iran, Pakistan e Sudafrica. L'ultima volta che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva votato sulla guerra in Ucraina, 143 paesi avevano sostenuto Kiev e solo cinque la Russia.

