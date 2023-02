Rischio Premier per Osimhen, il Napoli ha già scelto il sostituto: gioca in Serie A! (Di venerdì 24 febbraio 2023) Victor Osimhen è l’emblema della crescita esponenziale di questo Napoli capace di dominare indistintamente tra campionato e Champions League. Il nigeriano ha ormai assunto lo status di grande attaccante, capace anche di essere decisivo nelle sfide che contano. Molti, in passato, si lamentavano di come il numero 9 azzurro trovasse difficoltà nei big match, gli stessi che oggi sembrerebbero essere diventati l’habitat naturale di un attaccante che, giocoforza, ora è monitorato da tanti club. Il Napoli, come ribadito più volte dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, non ha bisogno di vendere nessuno, ma è chiaro che l’offerta irrinunciabile è dietro l’angolo. Motivo per cui, la dirigenza partenopea si sta muovendo già preventivamente per assicurarsi l’eventuale sostituto dell’ex Lille. Il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Victorè l’emblema della crescita esponenziale di questocapace di dominare indistintamente tra campionato e Champions League. Il nigeriano ha ormai assunto lo status di grande attaccante, capace anche di essere decisivo nelle sfide che contano. Molti, in passato, si lamentavano di come il numero 9 azzurro trovasse difficoltà nei big match, gli stessi che oggi sembrerebbero essere diventati l’habitat naturale di un attaccante che, giocoforza, ora è monitorato da tanti club. Il, come ribadito più volte dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, non ha bisogno di vendere nessuno, ma è chiaro che l’offerta irrinunciabile è dietro l’angolo. Motivo per cui, la dirigenza partenopea si sta muovendo già preventivamente per assicurarsi l’eventualedell’ex Lille. Il ...

