Rinuncia ai mondiali la capitana della nazionale francese: «È per la mia salute mentale». Via altre due colleghe: polemiche sullo staff (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un altro ritiro nel mondo dello sport per motivi di salute mentale. Dopo Naomi Osaka nel tennis e Simone Biles nella ginnastica, la capitana della nazionale francese Wendie Renard ha annunciato che non parteciperà ai prossimi mondiali in Australia e Nuova Zelanda perché si trova in condizioni «lontane dai requisiti di alto livello». Classe 1990 e icona del calcio femminile, Renard ha svolto tutta la sua carriera con la maglia del Lione con la quale ha vinto 15 campionati, 9 coppe nazionali e 8 Champions League. Oltre che esser stata premiata nel 2019 come miglior difensore a livello internazionale. Ora l’annuncio sui suoi profili social che spiazza i tifosi. L’annuncio sui social «Ho difeso la maglia biancorossablu 142 volte con passione, ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un altro ritiro nel mondo dello sport per motivi di. Dopo Naomi Osaka nel tennis e Simone Biles nella ginnastica, laWendie Renard ha annunciato che non parteciperà ai prossimiin Australia e Nuova Zelanda perché si trova in condizioni «lontane dai requisiti di alto livello». Classe 1990 e icona del calcio femminile, Renard ha svolto tutta la sua carriera con la maglia del Lione con la quale ha vinto 15 campionati, 9 coppe nazionali e 8 Champions League. Oltre che esser stata premiata nel 2019 come miglior difensore a livello inter. Ora l’annuncio sui suoi profili social che spiazza i tifosi. L’annuncio sui social «Ho difeso la maglia biancorossablu 142 volte con passione, ...

