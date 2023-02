Rihanna si esibirà agli Oscar 2023

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la performance virale al Super Bowl,sianche alla cerimonia degli, prevista per il 12 marzo, eseguendo il brano di Black Panther: Wakanda Forever Lift Me Up. La celebre e pluripremiata popstarsi prepara a una nuova performance canora. Nella giornata di ieri è stata infatti annunciata la sua partecipazione alla cerimonia degliche si terrà il 12 marzo al Dolby Theatre di Ovation, in quel di Hollywood, e sarà condotta da Jimmy Kimmel.canterà Lift Me Up, brano tratto dalla colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever e che le è valso la sua prima nominationper "miglior canzone originale". Lift Me Up è stata scritta dall'artista insieme al regista ...