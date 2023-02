Rigopiano: quanti sono i morti della tragedia dell’hotel? La sentenza di oggi fa discutere (Di venerdì 24 febbraio 2023) quanti morti ci sono stati a causa della tragedia di Rigopiano? Il 18 gennaio del 2017, una slavina di neve si è abbattuta sull’omonimo albergo nella zona di Farindola, in Abruzzo. Il distacco di questa enorme massa di neve è scaturito in un fortissimo impatto con la struttura che ha purtroppo contato diverse vittime. Leggi... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 febbraio 2023)cistati a causadi? Il 18 gennaio del 2017, una slavina di neve si è abbattuta sull’omonimo albergo nella zona di Farindola, in Abruzzo. Il distacco di questa enorme massa di neve è scaturito in un fortissimo impatto con la struttura che ha purtroppo contato diverse vittime. Leggi...

